I Cavalieri dello Zodiaco: l'emissario di Poseidone arriva nella nuova statuetta da 300€

I Cavalieri dello Zodiaco vengono spesso ricordati per le prime saghe. La lotta di Seiya per l'armatura di Pegasus, il torneo per ottenere l'armatura di Sagittarius, lo scontro con Ikki della Fenice e poi le dodici case dello zodiaco. In particolare quest'ultima saga è ricordatissima per gli scontri storici con i guerrieri dalle armature d'oro.

I Cavalieri dello Zodiaco ha 30 anni sulle spalle ma queste saghe vengono ricordate ancora oggi. Eppure ci sono altre storie successive a quelle iniziali che meritano comunque rispetto, come ad esempio la saga di Poseidone. Il dio voleva mettere le mani sul potere di Athena e per questo sguinzagliò i suoi emissari.

Uno di questi è Siren Sorrento, il cui nome è riconducibile palesemente alle mitologiche sirene, esseri marini che tentarono di ammaliare Ulisse e alla penisola sorrentina. Siren Sorrento ottiene per sé una statuetta dal costo di 278€ escluse spese doganali e di spedizione e realizzata da Fat Shark Studios. In scala 1 a 6, è stata prodotta in edizione limitata con 200 copie e sarà alta 45 centimetri, larga 32 e profonda 31. I preordini sono già aperti mentre la messa in vendita e quindi spedizione ufficiale avverrà nel primo trimestre del 2021.

Siren Sorrento riuscirà ad affascinarvi con la sua melodia?