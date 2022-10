I Cavalieri dello Zodiaco: Hades torna in replica su Italia 2: ecco quando

Nonostante i tantissimi anni sulle spalle, I Cavalieri dello Zodiaco è ancora amatissimo tra la community di appassionati nostrana. Per rivivere il mito nato creato dal maestro Masami Kurumada con uno degli shonen più popolari di sempre, Mediaset Italia 2 tornerà a trasmettere la serie animata ispirata alla saga di Hades.

Con la variant cover di I Cavalieri dello Zodiaco Final Edition firmata da Zerocalcare, Seiya e compagni saranno grandissimi protagonisti di Lucca Comics & Games 2022. Ma non solo, nel corso della manifestazione Star Comics ospiterà gli autori di Saint Seiya: Time Odissey, miniserie in cinque volumi che verrà lanciata per la prima volta in Italia.

Questo periodo d'oro è stato accompagnato da un'altra grande notizia che ha rallegrato il pubblico nostrano. A distanza di tanti anni dall'ultima messa in onda torna in TV I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya: Hades.

La serie animata in cui i cavalieri devoti alla dea Atena scendono negli inferi verrà trasmessa in replica sul canale Mediaset Italia 2 dal 2 novembre 2022. Dalle ore 15:35 arriveranno quattro episodi alla volta, con la serie che ne conta 31 totali.

La prima TV di I Cavalieri dello Zodiaco - Hades risale al 2008, ma solamente nel 2013, proprio su Italia 2, la serie è stata trasmessa per intero. L'ultima apparizione risale invece al 2014, quando venne pubblicato in seconda serata sempre su Italia 2.