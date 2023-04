I Cavalieri dello Zodiaco: Hyoga scatena l'Aurora Thunder nella figure di Queen Studio

L’epopea mitologica narrata da Masami Kurumada nella serie I Cavalieri dello Zodiaco e nel sequel diretto Saint Seiya: Next Dimension, vicino alla fine, ha reso Seiya e i suoi compagni delle icone del medium. Per omaggiarli Queen Studio ha quindi realizzato delle prestigiose statue da collezione, l’ultima delle quali è stata dedicata a Hyoga.

Nato in Unione Sovietica, Hyoga si ritrovò a crescere orfano nella Siberia dell’Est dopo un incidente nautico in cui morì la madre. Passati diversi anni, Hyoga si allenò duramente per riuscire a rompere il ghiaccio e raggiungere il relitto della nave affondata e vedere il corpo di sua madre, rimasto intatto grazie alle temperature gelide. Anni dopo, Hyoga venne contattato dal Santuario e invitato alle Galaxian Wars, durante le quali farà la conoscenza di Seiya e degli altri protagonisti. Deciso a prendervi parte, Cristal usa la sua forza per distruggere una lastra di ghiaccio perenne e raggiungere così il Cloth del Cigno.

Nelle due immagini condivise da @MajinStore nel post riportato in fondo alla pagina, si nota la qualità realizzativa dietro il prodotto. Alta 51 centimetri, la statua ritrae Hyoga mentre si prepara ad attaccare con una delle sue tecniche più potenti e rappresentative: l’Aurora Thunder, Aurora del Nord nell’adattamento italiano dell’anime. L’armatura, così come i tagli e la resa dei materiali, sono stati resi con un’incredibile cura, così come il cigno fatto di cristalli nella parte frontale della base.

In arrivo nell'ultimo trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 860 euro.