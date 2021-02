Quanti sono i Cavalieri dello Zodiaco? I guerrieri di Saint Seiya a rapporto

La storia preparata negli anni '80 da Masami Kurumada, nota in Giappone col nome di Saint Seiya e in Italia principalmente come Cavalieri dello Zodiaco, ci gettava in un mondo ispirato in parte all'antica Grecia, con la reincarnazione di Lady Athena che si circondava di alcuni guerrieri.

Nel corso del racconto abbiamo conosciuto innanzitutto Seiya, o Pegasus secondo il doppiaggio italiano, che si è poi circondato pian piano di amici fedeli come Sirio il Dragone, Crystal il Cigno, Andromeda della costellazione omonima e Ikki della Fenice. Cinque guerrieri potentissimi che hanno plasmato le gesta di Saint Seiya, ma quanti sono in totale i Cavalieri dello Zodiaco al servizio di Athena?

La risposta sta naturalmente nelle costellazioni. Per 88 costellazioni esistono 88 combattenti e infatti i cavalieri sono conosciuti anche come gli 88 Guerrieri di Athena. Questi si suddividono in quarantotto Cavalieri di Bronzo, ventiquattro Cavalieri d'Argento, dodici Cavalieri d'Oro corrispondenti alle costellazioni dello zodiaco occidentale e quattro Cavalieri che indossano un tipo di armatura sconosciuta. Se volessimo aggiungere Athena, portatrice di un'Armatura Divina, il numero salirebbe a 89.

Di conseguenza ogni costellazione ha il proprio guerriero associato. Saint Seiya non ha mostrato tutti questi guerrieri, con alcune stelle rimaste senza un lottatore corrispondente. Conoscevate la routine lavorativa massacrante di Masami Kurumada durante la creazione del manga?