I Cavalieri dello Zodiaco: Ikki della Fenice si infiamma nella figure di MF Studio

L’immaginario della serie I Cavalieri dello Zodiaco, nato dalla mente del maestro Masami Kurumada ormai più di 35 anni fa sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ha influenzato molti mangaka odierni, e quel character design così originale, dovuto alla differenza delle armature, viene spesso ricordato e omaggiato in nuove figure da collezione.

L’ultima aggiunta di rilievo per i collezionisti o i fan più legati alla serie con protagonisti Seiya e i suoi cari amici cavalieri di bronzo, è la statua di Ikki della Fenice targata MF Studio, che tornerà presto sul mercato come primo modello dedicato alla serie dei protagonisti, compresa la potente dea Atena. Alta 18 centimetri, la figure esalta la caratteristica armatura viola e bianca, con i dettagli legati alla leggendaria fenice, che si manifesta alle spalle di Ikki, pronto ad entrare sul campo di battaglia da un’altura di pietra.

Insieme alla figure, arriverà anche la scatola sulla quale è raffigurata la fenice, come si nota dall’immagine che potete vedere in fondo alla pagina. Per chiunque fosse interessato ad acquistarla, la figure è già disponibile presso gli store online e lo shop di MF Studio, al prezzo di 299 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

Per concludere, ricordiamo che secondo un recente aggiornamento la serie sequel Saint Seiya Next Dimension entrerà presto nell’arco narrativo finale, e vi lasciamo scoprire quale cavaliere d’oro diventa Shinryu in base all’armatura ereditata.