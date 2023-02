I Cavalieri dello Zodiaco interamente in HD: l'annuncio di Yamato Video per l'anime

Il boom degli anime ha portato diversi portali di streaming a investire ancora più risorse in questi brand provenienti dal Sol Levante. A distinguersi negli ultimi anni, c'è stato il canale tematico Anime Generation, che a inizio 2022 ha portato Naruto e Haikyu. Ora è tempo di aprire il 2023 con un altro classico, I Cavalieri dello Zodiaco.

Il manga Saint Seiya, pubblicato negli anni '80 sulla famosa rivista di casa Shueisha, Weekly Shonen Jump, è uno dei mondi fantasy più famosi di sempre. I giovani cavalieri Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki devono affrontare mille pericoli per salvare Saori Kido, la reincarnazione della dea Atena. Arrivato in Italia qualche anno dopo sotto forma di anime, I Cavalieri dello Zodiaco sono diventati in fretta uno degli anime più amati dagli italiani.

A distanza di anni, tornano in una nuova veste grafica grazie al lavoro di Yamato Video. La casa nostrana ha annunciato sui suoi social l'arrivo dell'anime de I Cavalieri dello Zodiaco in HD su Anime Generation. Potete quindi godervi tutta la serie, dalla battaglia per l'armatura di Sagittarius alla guerra con Poseidone, sul canale tematico di Prime Video, con cui Yamato Video sta portando avanti una fruttuosa partnership. Qualche giorno fa è stato invece annunciato Overlord, sempre per lo stesso canale.

I Cavalieri dello Zodiaco sono stati molto popolari in Giappone e in tutto il mondo per molti anni. La serie ha ispirato numerosi adattamenti e spin-off (molti dei quali ancora in corso), oltre a una vasta gamma di prodotti commerciali, tra cui giochi, libri e film. La sua popolarità è dovuta in parte al suo stile di animazione unico e al suo intenso combattimento, ma anche all'epicità dei suoi personaggi e alla sua trama semplice ma coinvolgente.