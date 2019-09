I Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas, l'anime arriva anche su Italia 2!

Dopo un incredibile approdo su Netflix, I Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas si appresta a fare una maestosa apparizione anche sul colosso televisivo di Mediaset, nel frangente dedicato agli anime grazie a Italia 2. Ma non sarà l'unico anime a tornare in televisione, vediamo insieme quali.

Con un post a sorpresa sui propri canali social, Italia 2 torna alla ribalta in questo periodo di post-festività, tornando a proporre una nuova stagione di cartoni animati giapponesi. Il palinsesto della nota emittente televisiva vuole fare sul serio, proponendo a partire da questa sera due titoli di grande spessore, rigorosamente doppiati in italiano.

Parliamo, dunque, del clamoroso ritorno di Dragon Ball Super con la saga del Torneo del Potere, e dei Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas. Grandi nomi per un grande rilancio dell'animazione, con il miglior arco narrativo dell'iconico sequel dell'opera di Akira Toriyama e lo spin-off di Saint Seiya. Un occasione da non perdere per nessun appassionato, con il debutto fissato a partire da questo lunedì. Non sappiamo, al momento, se sono previsti altri titoli in programmazione, ma vi terremo aggiornati qualora Mediaset annunciasse un altro gradito ritorno.

Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di I Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas, per farvi trovare pronti ad assaporare questo ambizioso anime dello studio TOEI Animation insieme a tanti nuovi personaggi dell'iconica saga. E voi, invece, cosa ne pensate di questo ritorno? Vi lasciamo alla pubblicità promozionale pubblicata sul profilo facebook di Italia 2.