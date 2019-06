I Cavalieri dello Zodiaco: il manga va in pausa con un'immagine dedicata a Ioria

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho va in pausa, come annunciatoci dal tweet di Chimaki Kuori che potete trovare in calce. Il manga seinen della coppia Kuramada/Kuori si prenderà un break per lavorare sul nuovo tonkebon, dunque nessun capitolo per il prossimo mese.

Originariamente, il prologo di Saintia Sha pubblicato in anteprima su Champion Red nel luglio del 2013, sembrava porre la storia come un midquel ambientato fra il 13° e il 14° volume del manga princiaple di Kurumada. Tuttavia fu successivamente confermato che gli eventi del manga si sarebbero svolti parallelamente all'originale.

Il fumetto è attualmente fermo al capitolo 67, con soli 59 raccolti in formato tonkebon. Secondo quanto rivelato dallo stesso Kuori sul suo profilo Twitter, il numero 68 uscirà regolarmente questo mese, ma sarà anche l'ultimo prima di un periodo di pausa.

Per Kuori la sosta sarebbe necessaria per terminare il lavoro sulla nuova raccolta, tuttavia secondo alcune indiscrezioni l'autore potrebbe dover discutere con Toei Animation, lo studio dietro Dragon Ball e One Piece, riguardo ad un possibile adattamento anime. Netflix a tal proposito pubblicherà nel mese di luglio un primo remake de I Cavalieri dello Zodiaco in computer grafica, i giudizi però non siano stati per ora troppo positivi.

In tutti i casi l'artista ha deciso di salutare i fan con la bellissima illustrazione dedicata a Ioria che potete osservare qui sotto. E voi cosa ne pensate? Vorreste un adattamento del manga? Fatecelo sapere con un commento!