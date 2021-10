I Cavalieri dello Zodiaco: le nazionalità di Pegasus, Sirio, Crystal, Phoenix e Andromeda

L'autore Masami Kurumada ha disseminato alcune curiosità della mitologia di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco qua e là, alcune più o meno evidenti mentre altre addirittura da prendere con le pinze. Una questione mai del tutto chiara, invece, è la nazionalità dei protagonisti della storia.

Tra i vari indizi disseminati in rete ve ne sono un paio che hanno permesso di dare una cronologia agli eventi di Saint Seiya, una trama che tra passato e presente segue una linea temporale di 241 anni. Ad ogni modo, al contrario degli altri Cavalieri disseminati per la trama, identificare le nazionalità dei protagonisti è più semplice dal momento che l'autore ha accennato quantomeno alcuni dettagli per agevolare i lettori a comprendere la biografia dei loro beniamini.

Per quanto ne sappiamo, dunque, dei 5 personaggi principali soltanto 4 sono di origine giapponese ed essi sono: Phoenix, Andromeda, Pegasus e Sirio. La questione è invece diversa per Crystal che, al contrario dei suoi amici, è nato a Kohoutek, un villaggio originale collocato in Siberia. In realtà, da alcune informazioni reperibili su Saint Seiya Omega, anche gli altri Cavalieri di Bronzo sono anch'essi di origine giapponese.

E voi, invece, conoscevate questa curiosità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a quali sono, secondo noi, le più belle armature di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco.