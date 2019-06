I Cavalieri dello Zodiaco: nuovo poster e prima immagine di Ioria del Leone

Arrivano nuove immagini su I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, il remake in computer grafica prodotto da Netflix che sarà distribuito a tutti gli abbonati alla piattaforma streaming il prossimo 19 luglio. Si tratta, in particolare, di un nuovo poster e uno screenshot che conferma la presenza di Ioria, il leggendario Cavaliere d'Oro del Leone.

La nuova locandina ci mostra i personaggi principali di Saint Seiya: i quattro cavalieri di bronzo, guidati da Pegasus e composti da Sirio, Crystal e Andromeda (che, ricordiamo, nella versione originale giapponese si chiamano Seiya, Shiryu, Hyoga e Shun) figurano al fianco della dea Athena, ovvero la giovane e bella Saori Kido (Lady Isabel per i fan italiani).

La grande novità è lo scatto che ritrae il possente Ioria, Cavaliere d' Oro della costellazione del Leone. A quanto pare sarà presente anche il fratello minore di Aiolos, mitico Saint di Sagitter, probabilmente nelle battute finali della prima stagione de I Cavalieri dello Zodiaco. Un cameo che dovrebbe spianare la strada alla famosa saga del Santuario, nella quale i nostri eroi affrontano i Saint dorati attraversando le Dodici Case dello Zodiaco.

La pagina Facebook Taizen Saint Seiya ci riferisce inoltre che è stata svelata la canzone di chiusura dell'anime in CGI: si chiamerà Somebody New e potete ascoltarla cliccato sul video in alto.

Ricordandovi che recentemente sono emersi dettagli sulla trama de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, ricordiamo che la serie debutterà su Netflix il 19 luglio.