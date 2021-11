I Cavalieri dello Zodiaco: il nuovo one shot del sensei Kurumada arriva a metà dicembre

Una delle leggende del fumetto giapponese sta per tornare a mettere la sua firma sulle pagine di Champion RED di Akita Shonen. Sul prossimo numero della rivista giapponese, infatti, debutterà il nuovo manga one shot di Masami Kurmada, il leggendario autore di I Cavalieri dello Zodiaco.

Come avevamo riportato in precedenza, il sensei Kurumada si era messo al lavoro su un nuovo progetto. Questo suo lavoro è stato ora ultimato, ed è pronto a fare il suo debutto sul numero di gennaio della rivista Champion Red.

Lo speciale "Seiya ni Kane wa Naru", traducibile in lingua italiana con "Una campana suona nella notte santa", arriverà il 18 dicembre all'interno del magazine, che includerà anche un poster originale di Saint Seiya. Questo manga one shot è un racconto di 19 pagine, di cui una realizzata a colori, a tema festività natalizie. Akita Shonen ha poi già rivelato che Seiya ni Kane wa Naru sarà anche sulla copertina del numero di febbraio di Champion RED.

Masami Kurumada è in piena fase creativa. Oltre a questo one shot, sta lavorando anche al finale del manga Otoko-Zaka, rimasto incompiuto per quasi 30 anni. E voi, siete curiosi di leggere il nuovo racconto del mangaka di Saint Seiya? Vi salutiamo consigliandovi cosa recuperare prima del live action di I Cavalieri dello Zodiaco.