I Cavalieri dello Zodiaco: Poseidone è il dio dei mari in un'epica figure da 500 euro

Tra i titoli che hanno caratterizzato l'infanzia di un'intera generazione di appassionati spicca sicuramente Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, il capolavoro di Masami Kurumada che ancora oggi prosegue in Next Dimension, il sequel ufficiale che tuttavia non ha goduto di una salutare serializzazione.

Il sensei ha iniziato a mettere in gioco gli dei dell'Olimpo, li stessi che hanno reso le cose difficili a Seiya e ai suoi amici nei Campi Elisi e non solo. Ad ogni modo, dopo circa 3 anni di pausa, Saint Seiya: Next Dimension è tornato con nuovi capitoli per comporre il volume 14 che conterrà i numeri dal 96 al 102.

Nonostante la serializzazione incostante del seguito canonico e ufficiale, il supporto che continuano a manifestare i fan all'opera resta imponente a riprova delle numerose manifestazioni di creatività, come questo mozzafiato cosplay di Lady Isabel, e del florido merchandising. Miracle Artist Studio ha sfrutto l'occasione del ritorno del manga per proporre il nuovo ultimo modellino in scala della compagnia dedicato ad un dio che si è preso i riflettori per un'intera saga dedicata, Poseidone. La figure in questione, che potete ammirare nella galleria allegata in calce alla notizia, è alta ben 48cm ed è già preordinabile con 150 euro di acconto, di cui ulteriori 345 euro da saldare al momento della spedizione tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

