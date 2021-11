I Cavalieri dello Zodiaco: la potenza dell'oceano nella straordinaria figure di Poseidone

I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya del maestro Masami Kurumada rappresenta uno dei pilastri del fumetto giapponese, capace di influenzare molte generazioni di lettori e artisti, e interessare milioni di appassionati del medium attraverso una riscrittura unica e intrigante della mitologia greca e delle sue figure più importanti.

Tra queste si trova Poseidone uno dei più potenti avversari mai affrontati da Seiya e dai suoi compagni, nonché acerrimo nemico di Atena, è il dio dei mari, Poseidone. Nel corso della storia Kurumada riscrive in parte il rapporto tra le due divinità, facendole apparire come forze contrapposte e continuamente in guerra, basti pensare alla rivalità stabilita anche tra i Cavalieri d'Oro e i sette Generali degli Abissi. Nel manga originale per giunta i lettori apprendono che a scatenare il Diluvio Universale narrato nella Bibbia, è stato lo stesso Poseidone.

Per omaggiare quindi uno degli antagonisti principali dell'avventura di Seiya, lo studio Tsume Art ha realizzato la magnifica statua in edizione limitata che potete vedere nelle immagini in calce. Julian Kedives appare nella sua iconica armatura dorata, e mentre sembra surfare su delle onde, impugna la sua arma preferita, onnipresente nell'iconografia di Poseidone.

Alta 34 centimetri e totalmente realizzata in poliresina, la figure si presenta con un'incredibile resa e attenzione rivolta ai dettagli. Con un'uscita prevista tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, il prodotto è già preordinabile sullo store ufficiale di Tsume Art a 340 euro, con 1 possibilità su 5 di ricevere una versione alternativa speciale del Dio dei Mari.

Ricordiamo che a metà dicembre verrà pubblicato il nuovo one shot di Kurumada, e vi lasciamo ad una guida su cosa recuperare in vista del live action di Saint Seiya.