I Cavalieri dello Zodiaco: i primi giudizi sul remake Netflix non sono positivi

A luglio, su Netflix, uscirà il remake in computer grafica de I Cavalieri dello Zodiaco. La prima stagione si concentrerà sulla Guerra Galattica e l'avvento dei Cavalieri d'Argento, ma stando a una prima recensione trapelata online sembra che il giudizio non sia positivo.

Come riporta la pagina Facebook Taizen Saint Seiya, infatti, un sito estero ha potuto visionare i primi 6 episodi in anteprima della serie anime prodotta da Netflix. In seguito, sembra che la recensione sia stata pubblicata per errore prima del previsto - e, in seguito, cancellata. La fan page, però, è riuscita ad estrapolare qualche concetto e a riportarlo online.

Leggendo questo primo responso, dunque, sembra che il giudizio su I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya non sia positivo. L'anime viene giudicato "l'ennesima delusione in computer grafica" legata al franchise di Masami Kurumada (ricordiamo che, alcuni anni fa, fu prodotto un lungometraggio in CGI). Oltre a questo, inoltre, vengono citate alcune dinamiche di scrittura che non sono state apprezzate, come l'inclusione di nuovi nemici e la riscrittura parziale di alcune dinamiche legate alle origini dei protagonisti.

I Cavalieri dello Zodiaco secondo Netflix uscirà tra esattamente un mese, ormai. Vi invitiamo, quindi, a rimanere sulle nostre pagine, poiché anche su Everyeye.it pubblicheremo le nostre impressioni preliminari e la recensione completa del remake in computer grafica della gloriosa serie di Masami Kurumada.