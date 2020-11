I Cavalieri dello Zodiaco: il prode Seiya brilla nelle due nuove action figure di Tamashii

Seiya, cavaliere della costellazione del Pegaso e che in Italia conosciamo semplicemente col nome di Pegasus, è il protagonista del manga de I Cavalieri dello Zodiaco. Grazie alla Perfect Edition di Star Comics appena ristampata, possiamo goderci nuovamente le sue prime avventure. Ma come sappiamo, la storia dei cavalieri va ancora avanti.

Infatti Saint Seiya è ancora in corso ma soprattutto è stata una storia molto più lunga di quella andata in onda in Italia negli anni '80 con l'anime storico. Durante la narrazione di Masami Kurumada, Pegasus ha indossato varie armature, da quella di bronzo a quella d'oro finendo con quella divina. Chissà se poi il brand si spingerà ancora oltre, ma intanto possiamo goderci queste versioni con le nuove action figure.

Nell'evento indetto da Tamashii Nations, azienda di proprietà di Bandai Spirits, sono state presentate le nuove action figure sulle loro proprietà intellettuali e tra queste ne spiccano due in particolare dedicate al protagonista de I Cavalieri dello Zodiaco. Anche se non sono ancora stati rivelati i dettagli, in basso possiamo guardare i prototipi di Seiya di Pegasus - Final Bronze Saint Cloth e Seiya di Pegasus - Sacred Cloth, entrambe appartenenti alla linea Myth Cloth EX.

In attesa di conoscere i dettagli, passiamo a rivedere un'altra statuetta costosissima di Seiya che fa sognare i fan.