Cavalieri dello Zodiaco: il pungiglione di Milo colpisce in questa statua di Scorpio

Ci sono tanti cavalieri d'oro al servizio di Atena, e ovviamente tutti riescono a risaltare. Tra questi c'è Milo di Scorpio, il cavaliere dello scorpione de I Cavalieri dello Zodiaco.

Milo è conosciuto come il cavaliere più affascinante e carismatico tra i cavalieri d'oro. È noto per la sua personalità tranquilla e calma, che nasconde una grande forza interiore. Indossa l'armatura dello Scorpione, che gli conferisce una grande resistenza e abilità nel combattimento.

Milo è un personaggio complesso con una profonda lealtà verso Atena e un senso innato di giustizia. È un combattente abile, ma sa anche riconoscere la forza degli altri e rispettare i suoi avversari. Milo è noto per le sue tecniche distruttive, come l'Ago Scarlatto, che utilizza una tecnica letale e che causa grande dolore agli avversari, portandoli alla morte.

Oltre alle sue abilità in battaglia, Milo ha una personalità gentile e compassionevole. Mostra un forte legame di amicizia con gli altri cavalieri d'oro e una profonda preoccupazione per il benessere di Atena e dei suoi compagni. È spesso visto come un mentore e una figura di saggezza all'interno del gruppo.

Questa statuetta di Milo di Scorpio mette in risalto tutta la forza del pungiglione del cavaliere d'oro. La statuetta costa ben 800 euro, un costo molto alto ma che offre una statuetta di ottima qualità con una base grande e pezzi intercambiabili. In scala 1 a 6, è alta 36 centimetri, è larga 37 e lunga 37, con un periodo di lancio previsto nel primo trimestre del 2024. E voi del segno zodiacale dello scorpione vi assicurerete questa statuetta? Oppure preferite la gelida statua di Hyoga?