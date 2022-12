I Cavalieri dello Zodiaco, a che punto è la saga shonen?

I Cavalieri dello Zodiaco è uno dei battle shonen più influenti, che anche oggi gode di grande popolarità in tutto il mondo. L'opera nata dalla matita di Masami Kurumada prosegue infatti anche nel 2022 con dei manga spin-off.

Abbiamo analizzato a fondo la storia di Pegasus e compagni, da Saint Seiya - La saga della Guerra Galattica, fino all'ultima Saint Seiya - Saga di Hades. I Cavalieri dello Zodiaco non termina però con la battaglia con Ade. Nel corso degli anni sono infatti arrivate numerose opere che hanno ampliato e approfondito la narrazione.

Nel 2002 sulla rivista mensile Champion Red è arrivato I Cavalieri dello Zodiaco - Episode G, una serie in 20 volumi, edita in Italia da Planet Manga dal 2005, scritta da Megumu Okada. Terminata nel 2012, la serie racconta è ambientata anni prima dell'inizio della storia originale e racconta la battaglia tra i Cavalieri d'Oro e i Titani guidati da Crono. Protagonista delle vicende è il Cavaliere d'Oro del Leone Aiolia. A questa serie fanno seguito I Cavalieri dello Zodiaco - Episode G: Assasin, che vede come protagonista Shura del Capricorno, ed Episode G: Requiem.

Nel 2006 è poi arrivato Saint Seiya - Next Dimension - Myth of Hades, un sequel diretto di Masami Kurumada interamente a colori che sfrutta l'espediente narrativo dei viaggi nel tempo. Sempre lo stesso anno, e fino al 2011, arriva anche I Cavalieri dello Zodiaco - The Lost Canvas - Il mito di Ade, che narra la precedente battaglia tra Atena e Ade.

Nel 2013 fanno il loro debutto Saint Seiya Omega, ancora inedito in Italia, e I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho, incentrato sulle Saintia, guerriere-ancelle della dea Atena. In occasione di Lucca Comics & Games 2022 in Italia è arrivato anche Saint Seiya Time Odyssey.