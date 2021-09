I Cavalieri dello Zodiaco, qual è l'armatura divina più forte di tutte?

La mitologia di Masami Kurumada ha dato luce ad una serie di power-up caratterizzati dalla presenza delle armature, vestigia in grado di proteggere i Cavalieri da colpi potenzialmente mortali. Attualmente, tralasciando le corazze che difendono gli dei dell'Olimpo, all'apice della piramide vi sono le mitiche Armature Divine.

Grazie ad una vecchia intervista, sappiamo che l'autore di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco ideò le Vestigia Divine per esigenze narrative e permettere così ai protagonisti di spuntarla contro Thanatos. Tuttavia, stabilire con assoluta precisione quale delle Armature Divine sia davvero superiore è difficile se non pressoché impossibile dal momento che Kurumada non è sceso in dettagli durante la stesura della sua opera.

Lo scontro con Ade, infatti, non ha permesso a tutti i nostri eroi di dare il massimo e di conseguenza allo stato attuale delle cose non è realmente possibile stabilire quale sia davvero il Cavaliere più forte. Se tuttavia dovessimo considerare le vestigia Divine un'evoluzione speculare a tutte quelle dei 5 Saints, allora non potremmo che considerare nella prima posizione colui che si è sempre rivelato il combattente più abile tra i seguaci di Atena, Ikki. Ovviamente, le Armature Divine non sono le corazze più forti in assoluto dal momento che le Kamui degli dei dell'Olimpo sono nettamente superiori nonché le uniche in grado di perforare le potenti vestigia impregnate del sangue di un dio.

Secondo voi, invece, qual è l'armatura divina più forte? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.