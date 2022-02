I Cavalieri dello Zodiaco, qual è il colpo più forte in assoluto?

Sfruttando le varietà del cosmo e delle migliaia di costellazioni, Masami Kurumada è riuscito ad arricchire il suo capolavoro, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, di numerosi power-up tutti diversi tra loro. Ma qual è il colpo più potente e pericoloso mai apparso nella serie animata?

Dal momento che non tutti conoscono le gesta dei Cavalieri dello Zodiaco in Saint Seiya: Next Dimension, sequel ufficiale ma dalla serializzazione tutt'altro che costante, indicheremo quale a nostro avviso è la più forte tecnica del franchise facendo riferimento soltanto alla serie tv canonica.

Per certi versi è facile riconoscere come l'abilità più forte di tutte quella di Ade, la "Grande Eclisse", un colpo così potente che persino una divinità maggiore del suo calibro, con un cosmo spropositato, ha dovuto concentrare moltissime energie e attendere tanto tempo affinché si avverasse. Restando sul campo delle tecniche più "umane", invece, a nostro avviso una menzione d'onore la merita Esplosione Galattica di Gemini, un colpo tanto potente che scaglia dritto contro l'avversario un'intera galassia. Meno offensiva, invece, ma forte sullo stesso piano, è "Per il Sacro Virgo" di Shaka, una tecnica in grado di privare i suoi nemici dei 5 sensi.

Secondo voi, invece, qual è la tecnica più forte di Saint Seiya? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento nell'apposito spazio qua sotto.