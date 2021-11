I Cavalieri dello Zodiaco: qual è la tecnica più forte di Pegasus?

I Cavalieri dello Zodiaco è uno dei brand più iconici di sempre. Le sfide che ha dovuto superare Pegasus in 35 anni di serie insieme ai suoi compagni cavalieri riverberano ancora oggi, con la storia che non si è di certo interrotta. Sono infatti in corso tanti spin-off e sequel, alcuni con altri personaggi e altri con i protagonisti originali.

Abbiamo visto Seiya combattere contro tanti nemici, sfoderando alcune tecniche con cui poi ha vinto. Da questi scontri de I Cavalieri dello Zodiaco possiamo ottenere un'idea sulle capacità di Pegasus, sul suo modo di combattere e i suoi attacchi. Di quelle presentate in Saint Seiya, qual è la tecnica di combattimento più forte di Pegasus?

Principalmente, Pegasus ha a disposizione tre attacchi quando indossa l'armatura di bronzo, che a seconda dell'armatura e della situazione vengono potenziati. C'è il Pegasus Rolling Crash, forse l'attacco meno conosciuto, poi l'iconico Fulmine di Pegasus, che si è evoluto moltissimo nel corso della serie, e poi quello che secondo noi è il migliore attacco di Pegasus in questa fase, il Pugno della Cometa di Pegasus, che consiste nell'unire tutte le scariche del Fulmine di Pegasus in unico colpo.

Quando indossa l'armatura del Sagittario, Pegasus potenzia tutti questi attacchi ma ne ottiene due nuovi. Di questi, è la Cosmic Star Arrow l'attacco più potente di Pegasus, che consiste in una freccia d'oro capace di perforare qualunque armatura.

L'evoluzione di Seiya è stata netta, ma vi siete mai chiesti quanto dura la storia de I Cavalieri dello Zodiaco?