Cavalieri dello Zodiaco: il riassunto del primo arco, la Saga della Guerra Galattica

Serializzato dal 1985 al 1990 sulle pagine della rivista giapponese Weekly Shonen Jump di Shueisha per un totale di 109 capitoli, I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya è ancora oggi una delle opere più popolari, soprattutto in Italia.

Gli anni Novanta sono stati dominati dal mito dei cavalieri di Lady Isabel, conquistando le case italiane con l'adattamento anime televisivo e i numerosi merchandise dedicati. Tuttavia, i tanti anni sulle spalle potrebbero aver negato alle nuove generazioni la scoperta di un'opera considerata come un "must". Avventuriamoci dunque in un viaggio volto a riscoprire I Cavalieri dello Zodiaco. Vi ricordiamo che recentemente Star Comics ha lanciato la Final Edition di I Cavalieri dello Zodiaco.

La prima saga dell'opera è identificata come la Guerra Galattica, a sua volta suddivisa in quattro archi narrativi. In questa parte introduttiva facciamo la conoscenza di Seiya (Pegasus nella prima localizzazione italiana), un ragazzo che diventa un Cavaliere di Atena ottenendo, dopo numerosi sacrifici, la sacra armatura di Pegasus.

Tornato a casa a Nuova Luxor, viene invitato alla Guerra Galattica, il torneo più grande di sempre in cui lui e altri Cavalieri dello Zodiaco devono battersi tra loro per stabilire chi indosserà l'armatura d'oro. Qui, Pegasus fa la conoscenza di quelli che diventeranno i suoi amici, Shun di Andromeda, Shiryu il Dragone e Hyoga il Cigno. Dopo eclatanti battaglie, l'armatura viene trafugata da Ikki di Phoenix, il fratello maggiore di Andromeda.

Dopo un lungo inseguimento, i 4 Cavalieri di Bronzo affrontano i Cavalieri Neri, loro corrispettivi oscuri e corrotti. Quando infine Seiya riesce a sconfiggere Ikki, che confessa il suo duro passato, l'armatura d'oro viene nuovamente rubata da Guilty e Docrates. Così comincia la battaglia con i Cavalieri d'Argento, che causerà la cecità di Shiryu e una nuova ricerca della preziosa Gold Cloth.

La Guerra Galattica di I Cavalieri dello Zodiaco è raccontata dagli episodi dell'anime che vanno dall'1 al 41 e dai capitoli del manga che vanno dall'1 al 27. Potete recuperare la serie anime di Saint Seiya su Anime Generation.