Cavalieri dello Zodiaco: il riassunto della Saga di Hades, la battaglia nell'inferno

I Cavalieri dello Zodiaco hanno appena vinto la battaglia contro Poseidone e i suoi generali del mare, ma la dea Atena è nuovamente in pericolo. Una grande minaccia incombe dagli inferi per mettere a soqquadro la Terra. Riusciranno Seiya e compagni a trionfare ancora?

Poseidone è stato sconfitto, ma il sigillo che imprigionava il Signore degli inferi Hades è stato sciolto destando dal sonno eterno il nemico di Atena e il suo esercito composto da 108 cavalieri denominati Specter. Una nuova guerra sacra ha inizio.

Il santuario delle dodici case viene attaccato da alcuni defunti cavalieri d'oro tornati in vita proprio grazie ad Ade. Questi cavalieri non indossano più le loro Gold Cloth, ma le Surplici, delle versioni alternative e oscure provenienti dall'inferno. Death Mask e Aphrodite vengono sconfitti da Mur dell'Ariete, che però non può nulla contro il trio composto da Saga, Shura e Camus, e da un misterioso uomo incappucciato.

Al santuario giunge anche maestro dei Cinque Picchi, che smaschera l'uomo incappucciato. Egli è Sion, il precedente cavaliere della casa dell'Ariete ed ex Gran Sacerdote prima di Arles. Gemini, Capricorn e Aquarius sfidano Kanon dei Gemelli, passato dalla parte di Atena.

Il Maestro dei Cinque Picchi decide di rinunciare al dono di Atena e tornare alle fattezze del Cavaliere della Bilancia, così da poter sfidare il suo vecchio amico. Il combattimento tra Dohko e Sion finisce alla pari.

Saga, Shura e Camus arrivano alla casa della Vergine, dove sono costretti a ricorrere all'Athena Exlamation per sconfiggere Shaka. Ora ad attenderli ci sono Mur, Milo e Ioria, che si esibiscono anch'essi nella mossa proibita. Il sangue di Virgo permette a Isabel di intuire la verità. Interrompendo lo scontro, ordina a Gemini di ucciderla. In realtà i cavalieri d'oro si sono fatti riportare in vita da Ade con lo scopo di far arrivare la dea Atena direttamente nell'Inferno per distruggere per sempre il Dio dei morti. Risvegliando l'ottavo senso, i cavalieri riescono a raggiungere l'inferno anche da vivi.

Arrivati all'inferno, i cavalieri di Atena affrontano uno dopo l'altro gli Specter di Hades. Tuttavia, il dio degli inferi si appropria del corpo del povero Shun. Per poter salvare Atena, i cavalieri di bronzo devono attraversare il Muro del Lamento, che solo gli dei possono attraversare. Il sacrificio dei Cavalieri d'oro permette loro di oltrepassare quella soglia. Non solo, grazie al sangue di Atena le armature di Pegasus e del Cigno sviluppano delle ali.

Mentre Ikki accede ai campi Elisi grazie a Pandora, Seiya e gli altri affrontano Hypnos e Thanatos, dei del sonno e della morte. A causa dello scontro le loro armature di bronzo vengono distrutte, ma i cavalieri vengono salvati dalle armature di Sagitter, Libra, Aquarius, Virgo e del Leone. Tuttavia, Thanatos resiste ai loro colpi e con il suo attacco più forte distrugge anche le armature d'oro.

Quando tutto sembra perduto, l'armatura di Pegasus si fonde con il sangue di Atena e diviene una Cloth divina. Thanatos è sconfitto e quando lo stesso accade anche alle armature di Andromeda, Sirio e Crystal anche Hypnos viene ucciso.

A quel punto i cinque cavalieri di Atena giungono da Saori per battersi con Hades. Sarà proprio Saori con indossa l'armatura di Atena a combattere con Hades. L'antagonista viene sconfitto, ma Seiya viene ferito gravemente e finisce in uno stato vegetativo.

Saint Seiya: i Capitoli di Hades è una serie di 31 OAV suddivisi in tre micro archi narrativi, Santuario, Inferno ed Elisio, e pubblicati da TOEI Animation tra il 2002 e il 2008. Nel manga di Masami Kurumada questa saga viene raccolta nei volumetti dal 18-28. Vi riportiamo all'inizio dell'avventura di Saint Seiya con il riassunto della Saga della Guerra Galattica.