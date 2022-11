Cavalieri dello Zodiaco: il riassunto della Saga del Santuario, la sfida ai Gold Saints

Terminata la Saga della Guerra Galattica in I Cavalieri dello Zodiaco, una sfida ancora più ardua attende Pegasus e compagni. I Cavalieri di Bronzo devoti a Lady Isabel, colei che afferma di essere la reincarnazione della dea Atena, devono ora affrontare i Cavalieri d'Oro del Grande Tempio guidati da Arles.

Deluso per la scomparsa della Sacra armatura, il Gran Sacerdote dei Tempio di Atena richiama a sé i suoi uomini più forti, i dodici cavalieri che vestono le sacre vestigia d'oro. Alla chiamata risponde il Gold Saints della costellazione dello Scorpione, ma è il cavalieri d'oro del Leone che decide di farsi carico dlela faccenda. Egli è infatti il fratello minore di Micene, colui che indossava l'armatura del Sagittario. Rivissuta la storia di suo fratello, Ioria del Leone parte in cerca di Pegasus, ma impietosito dal sacrificio di Tisifone decide di fare ritorno a casa. A quel punto però tre cavalieri d'argento attaccano Seiya, che viene salvato dall'improvvisa comparsa dell'armatura di Sagitter. Indossata la Gold Cloth, Pegasus sconfigge i suoi avversari e quando si accinge a battersi con Ioria, furioso alla vista dell'armatura del fratello, questi viene colpito dall'intervento di Isabel, che riesce a convincerlo della sua identità.

Lady Isabel e i suoi Cavalieri dello Zodiaco decidono dunque di affrontare Arles, ma giunti al Grande Tempio la reincarnazione di Atena viene colpita da una freccia scoccata da Betelgeuse. Seiya, Hyoga, Shiryu e Shun hanno solamente dodici ore di tempo prima che la freccia uccida la donna e per dimostrare la verità dovranno scalare le dodici case dello zodiaco, ognuna presieduta da un Cavaliere d'Oro.

Superata la casa, vigilata dall'amico Mur dell'Ariete, Pegasus risveglia il settimo senso per sconfiggere Aldebaran, che presiede la seconda casa della costellazione del Toro. Custode della terza casa è il cavaliere di Gemini, che però spedisce in un'altra dimensione Hyoga, salvato dalla catena di Andromeda. Hyoga si risveglia però al cospetto del Cavaliere dell'Acquario, Camus, che lo sigilla in una bara di ghiaccio.

La quarta casa è il teatro dello scontro tra il Cavaliere del Cancro, Death Mask, e Shiryu il Dragone, che liberandosi della sua armatura decide di sacrificarsi e sconfiggere il rivale. Nella quinta casa Pegasus incontra Ioria, che tuttavia è stato ipnotizzato da Arles. Sarà la morte del nobile Cassios a permettere al cavaliere d'oro del Leone di riacquisire la ragione.

Alla sesta casa i Cavalieri di Bronzo incontrano Virgo, considerato come l'uomo più vicino a un dio. Sarà il ritorno di Ikki della Fenice a mettere fine a questo mitico scontro. Nella settima casa, i protagonisti ritrovano Hyoga. Imprigionato nella bara di ghiaccio di Camus, viene salvato grazie a una delle armi dell'armatura della bilancia, cavaliere d'oro che in realtà è il maestro di Shiryu.

L'ottava casa è quella di Milo dello Scorpione, sconfitto proprio da Hyoga. Superata la casa del Sagittario, i cavalieri di bronzo si ritrovano nella decima, presieduta da Shura del Capricorno. A sconfiggere la sua Excalibur è Shiryu con la Pienezza del Dragone.

L'undicesima casa è quella dell'Acquario, dove Hyoga ha finalmente la possibilità di vendicarsi di Camus. L'ultima casa è quella presieduta da Aphrodite, il cavaliere d'oro della costellazione dei Pesci. Le sue rose vengono battute dalla Nebulosa di Andromeda.

L'ultimo scontro è quello che vede impegnato Pegasus contro Arles, la cui vera identità è quella del Cavaliere d'Oro dei Gemelli, Saga di Gemini. Dopo una dura battaglia, e dopo aver svelato la verità su quanto da lui compiuto, Saga muore suicida tra le braccia di Lady Isabel, riconosciuta come la dea Atena.

La Saga del Santuario di Saint Seiya termina nel capitolo 46 della serie manga e viene adattata dagli episodi che vanno dal 42 al 73 della serie anime. Vi salutiamo lasciandovi a un'intervista agli autori dello spin-off Saint Seiya Time Odyssey.