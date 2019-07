I cavalieri dello Zodiaco: rivelata la durata della stagione e i titoli degli episodi

Dopo il trailer ufficiale italiano di I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, arrivano nuove e fresche informazioni sul nuovo adattamento di Netflix, remake completamente realizzato in 3DCG così come alcune delle ultime produzioni della piattaforma streaming.

Il 19 luglio è la data prescelta da Netflix per l'inserimento in catalogo del nuovo anime. I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya consterà di 12 episodi totali, tuttavia tra dieci giorni arriveranno esclusivamente i primi sei che costituiranno una prima parte di stagione. Gli ultimi 6 episodi saranno poi aggiunti nei mesi successivi. Ciò è confermato anche dalle parole del regista, Yoshiharu Ashino: "La prima stagione sarà composta da 12 episodi, ma inizialmente lanciamo i primi 6 episodi, il restante sarà inserito alcuni mesi dopo. Questo non significa che la produzione sia stata ritardata, è tutto come originariamente pianificato".

Inoltre, sono stati rivelati titoli e sinossi di questi episodi di I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya in arrivo il 19 luglio. I titoli seguenti, così come i nomi, sono tradotti dall'originale e pertanto potrebbero differire nell'edizione ufficiale italiana.

Episodio 1: Seiya . Quando la sorella di Seiya, Seika, viene attaccata, viene subito salvata?! E il destino di Seiya inizia a muoversi.

. Quando la sorella di Seiya, Seika, viene attaccata, viene subito salvata?! E il destino di Seiya inizia a muoversi. Episodio 2: Il cosmo arde. Seiya è diventato un cavaliere per poter trovare la sorella scomparsa e partecipa alla Guerra Galattica organizzata da Saori Kido.

Episodio 3: Appare il dragone. Hyoga del Cigno scopre il segreto di Saori?! Intanto, Seiya e Shiryu si affrontano.

Episodio 4: Corrente della nebulosa. Il cosmo di Shun di Andromeda reagisce a un altro cosmo aggressivo. Chi sarà mai?!

reagisce a un altro cosmo aggressivo. Chi sarà mai?! Episodio 5: I Cavalieri Neri. Ikki dela Fenice è arrivato nel luogo del torneo guidando i Cavalieri Neri. Attacca Seiya e gli altri e ruba l'Armatura d'oro di Sagittario.

Episodio 6: Phoenix. Seiya contro Phoenix! L'armatura d'oro di Sagittario protegge Seiya.

Gli episodi di I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya esordiranno con la sigla "Pegasus Fantasy".