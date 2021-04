I Cavalieri dello Zodiaco: il ruggito divino del leone in questa figure di Ioria

Conosciuto come il Cavaliere d'Oro più nobile, nonché come uno dei più potenti e rispettati, Ioria del Leone è stato grande protagonista della Saga del Santuario di I Cavalieri dello Zodiaco. Fratello del cavaliere della costellazione del Sagittario, si è addossato per anni una colpa inesistente. Ma ora il ruggito del Leone è pronto a esplodere.

Il cavaliere, devoto alla dea Atena, è il protagonista di una spettacolare figure da collezione realizzata dallo studio WWF. Ma in questo particolare pezzo, non indossa la sua classica Gold Cloth del Leone, bensì l'armatura divina apparsa nella serie Saint Seiya Soul of Gold.

La Cloth Divina, o God Cloth, si distingue dall versione "base" per la presenza delle sfarzose ali sul dorso del protagonista. Oltre alle differenze puramente estetiche, quest'armatura dona a Ioria un potere immenso, donandogli una forza pari a quella del Leone re della foresta.

La statua da collezione presenta due diverse varianti, una in cui il cavaliere di Atena, pronto a sferrare il Sacro Leo, si erge senza elmo e l'altra, invece, in cui lo indossa sul capo. La figure è alta ben 47 centimetri e, a un prezzo di 540 euro, presenta dettagli di notevole fattura. In particolare, è proprio l'armatura divina della costellazione a impressionare.

Ma non è solo Ioria ad aver vestito questa speciale Cloth, anche Dohko di Libra l'ha indossata in questa figure di I Cavalieri dello Zodiaco. Un'altra spettacolare God Cloth è quella di Ikki, che potete vedere in quest'altra figure di I Cavalieri dello Zodiaco.