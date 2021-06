I Cavalieri dello Zodiaco: Saga di Gemini sferra l'Esplosione Galattica in questa figure

Da sempre avvolto in un velo di mistero, il Cavaliere d'Oro dei Gemelli ha rappresentato forse la più grande minaccia alla vita di Lady Isabel e a quella di Seiya e compagni. Ammiriamo il Saint di Gemini in questa magnifica statua da collezione di I Cavalieri dello Zodiaco.

Saga, meglio conosciuto in Italia con il nome di Gemini o di Arles, è il Cavaliere d'Oro appartenente alla costellazione dei Gemelli. Divenuto Gran Sacerdote in seguito a un elaboratissimo complotto, è probabilmente il Gold Saint più potente tra i dodici esistente.

Caratteristica peculiare di questo cavaliere, che lo rende estremamente affascinante agli occhi della community, è quella di avere due personalità, una buona e pacifica, in cui viene rappresentato con i capelli azzurri, e una seconda malvagia e assetata di potere, desiderosa di eliminare la dea Atena dalla faccia della Terra e governare gli altri Saint. Quest'ultima personalità, rappresentata nell'anime con i capelli color argento e gli occhi spiritati di rosso, è l'antagonista principale della Saga delle 12 Case.

Il cavaliere dei gemelli, il cui fratello è Kanon, è il protagonista della nuova statua da collezione Ikigai by Tsume Art. Realizzata in scala 1:6, questa figure vede Evil Saga pronto a lanciare l'Esplosione Galattica, il suo colpo più potente. Questo pezzo da collezione, disponibile al preordine a un prezzo di 369 euro, presenta dettagli di magnifica caratura. Oltre alla pregevolezza dell'armatura dorata, è in particolare il volto a colpire. Gli occhi di Saga, infatti, esprimono tutta la cattiveria di cui è capace.

