I Cavalieri dello Zodiaco: Saga di Gemini in una statuetta da oltre 500€

Anche a distanza di molti anni dalla prima messa in onda in Giappone, Saint Seiya rimane uno degli anime più amati di sempre. La storia di Masami Kurumada prosegue ancora oggi con spin-off e sequel di vario genere, portandoci a conoscere nuovi personaggi o rivedere i vecchi combattere. Questi ritorni non si limitano alle sole produzioni di manga.

Nel corso degli ultimi mesi sono state infatti prodotte molte statuette dedicate a I Cavalieri dello Zodiaco. E al centro delle realizzazioni non ci sono soltanto i protagonisti ma anche personaggi più collaterali come Ioria del Leone. Anche un altro Cavaliere d'Oro negli ultimi mesi sembra aver attirato l'attenzione di diverse aziende.

Abbiamo visto infatti Tsume Art dedicarsi a una statuetta di Saga di Gemini mentre lancia la sua Nebulosa Oscura. A portare lo stesso personaggio ma in una posa diversa ci pensa WWF Studio. Come si può vedere dalle foto in basso, questa statuetta di Saga dal costo di 550€ e in uscita nel primo trimestre del 2022 è abbastanza diversa dalla precedente. L'armatura d'oro è sicuramente più definita mentre mantiene pure le ali spiegate.

Il preordine di questa statuetta a tema I Cavalieri dello Zodiaco è aperto, prendereste lui o il guerriero di un'altra costellazione?