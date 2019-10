I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, Netflix conferma la seconda parte per il 2020!

La produzione Netflix de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya ha debuttato quest'anno senza non poche polemiche. A partire dal caso di Andromeda, infatti, la serie del colosso americano ha tentato di conquistare il pubblico proponendo una versione rivista e aggiornata del capolavoro di Masami Kurumada.

Nonostante le attenzioni siano sfociate in un polverone mediatico, Netflix ha annunciato una seconda stagione de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, confermando l'interesse della compagnia di continuare a investire sul brand. Alla seconda parte dell'anime, dunque, toccherà l'arduo compito di convincere il pubblico, ancora amareggiato per una trasposizione fin troppo originale e al di sotto delle aspettative.

Il distributore di streaming on-demand ha confermato che la parte 2 dell'anime debutterà nel 2020, spegnendo le speculazioni circa il possibile rilascio della serie nel 2021. Al momento, Netflix non ha rivelato la finestra di lancio della seconda stagione, ma si ipotizza a una data di uscita intorno alla seconda parte dell'anno. Non ci resta, in definitiva, che invitarvi a restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi nessuna novità sul remake in computer grafica di una delle opere shonen più famose e apprezzate al mondo.

E voi, invece, quando pensate che debutterà la seconda parte dell'anime? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver letto la nostra Recensione della prima stagione de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya.