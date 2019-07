I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, Netflix pubblica il trailer italiano della serie

Quella data cerchiata in rosso sul calendario per i fan dei Cavalieri dello Zodiaco si sta avvicinando sempre di più. Infatti, mancano solo dieci giorni all'arrivo sulla piattaforma streaming Netflix di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, il chiacchieratissimo remake in 3DCG dell'epica storia di Seiya (o Pegasus, all'italiana) e di Atena.

Con poco più di una settimana di distanza, Netflix ha iniziato a pubblicare oggi 9 luglio i trailer ufficiali della nuova serie, doppiati in parecchie lingue, tra cui l'italiano. Potete osservare proprio il trailer italiano di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya in alto alla notizia, mentre in calce il video col doppiaggio originale giapponese.

Nel minuto e quaranta che ci introduce alle nuove avventure di Seiya, doppiato nuovamente dalla voce storica Ivo de Palma, vediamo gli albori di questa storia, da quando il ragazzo scopre le sue capacità e si batte con Cassios per ottenere l'armatura di Pegasus, arrivando poi al fulcro della prima stagione che sarà lo scontro con Phoenix. Vi ricordiamo che potete leggere le prime info divulgate sulla trama e i cambiamenti apportati a I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya nella nostra news dedicata.

Cosa ne pensate di questo trailer? E cosa vi aspettate da I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya stagione 1?