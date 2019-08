I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, Netflix ha già rinnovato per una seconda stagione

È andata da poco in scena la prima tranche di episodi che ha visto il ritorno di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, immortale anime nato dall'omonimo manga di Masami Kurumada, pubblicato su Weekly Shonen Jump negli anni '80 e che ha riempito l'infanzia e l'adolescenza di tanti ragazzi. Netflix sembra avere già i piani chiari sul futuro.

Mancano sei episodi all'appello per la conclusione di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya stagione 1, che tratteranno la saga dei Cavalieri d'Argento. Tuttavia Netflix ha già rivelato che non sarà la sola stagione per Pegasus e compagni.

Sembra infatti che la serie abbia avuto già il via libera, quindi I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya stagione 2 si farà. I tempi non sono ancora conosciuti, considerato che Netflix deve ancora portare, probabilmente in autunno o inverno, il secondo gruppo di episodi. La conferma è arrivata dal regista Yoshiharu Ashino che ha anche svelato il tema del prossimo ciclo di episodi, ovvero la lotta contro i Cavalieri d'Oro con l'epica saga delle Dodici Case.

È ipotizzabile che questa seconda stagione, attualmente già in produzione, arrivi tra la fine del 2020 e l'inizio o metà del 2021. Intanto potete leggere la nostra recensione su I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya stagione 1.