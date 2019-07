I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya da oggi disponibile su Netflix

Oggi per molti può essere il debutto della terza stagione di La Casa di Carta, nota serie di Netflix di origine spagnola che ha riscosso molto successo lo scorso anno. Tuttavia, oggi 19 luglio è anche la data in cui tornerà una serie animata degli anni'80, completamente riprodotta in 3DCG, ovvero I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya.

La tanto chiacchierata serie è uno degli anime che Netflix ha preparato in 3DCG, trattamento che ultimamente ha riservato spesso ad alcune new entry nel catalogo come Ultraman e Kengan Ashura. I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya ha fatto oggi il suo debutto su Netflix con i primi sei episodi di una prima stagione che sarà composta, per intero, da dodici puntate.

La trama segue, anche se non allo stesso identico modo, la storia di Seiya e le sue prime battaglie, da quella contro Cassios per l'ottenimento dell'armatura di Pegasus al torneo galattico indetto da Saori Kido, fino al culmine della stagione che vedrà lo scontro con Ikki della Fenice. Nonostante il ritorno dello staff storico e di alcune scelte di adattamento che ricorderanno l'anime, bisogna prepararsi a qualcosa di diverso per I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, che apporterà alcune modifiche importanti come il cambio di sesso per Shun di Andromeda.