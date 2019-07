I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, ecco la Opening ufficiale della serie!

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il primo trailer de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, la nuova serie distribuita da Netflix tratta dal lavoro di Masami Kurumada.

Oggi, 11 luglio 2019, è stata finalmente svelata la Opening della serie, composta e interpretata dal gruppo rock inglese The Struts e intitolata Pegasus Fantasy. Il brano non è ancora disponibile sui siti di streaming musicali come Spotify e Apple Music, ma secondo alcune voci di corridoio dovrebbe essere distribuita a partire dal prossimo 19 luglio, salvo variazioni.

Il brano ha il classico suono vintage tipico degli anime anni '90 e strizza l'occhio alla vecchia sigla d'apertura de I Cavalieri dello Zodiaco (la serie del 1986). La ricezione da parte dei fan è stata mista; tuttavia la maggior parte degli ascoltatori si è detta delusa dalla scelta effettuata da Netflix.

Vi ricordiamo che la nuova stagione dedicata ai Saint verrà trasmessa dal colosso streaming americano a partire dal prossimo 19 luglio, e conterà un totale di 12 episodi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la nuova sigla? Fatecelo sapere nei commenti! Se siete dei fan sfegatati de I Cavalieri dello Zodiaco inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata ai leak sulla trama svelati il mese scorso.