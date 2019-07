I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, ecco il dietro le quinte pubblicato da Netflix

La nuova serie animata prodotta da Netflix de I Cavalieri dello Zodiaco ha debuttato ufficialmente lo scorso 19 luglio. L'anime, accolto in maniera piuttosto negativa dal pubblico, dovrebbe comunque tornare con una seconda stagione, composta nuovamente da sei episodi.

In tutti i casi, il colosso streaming americano ha recentemente pubblicato sul proprio canale YouTube un dietro le quinte dedicato all'anime, registrato presso la sede di Toei Animation. La clip, visibile in calce, comprende anche una veloce intervista a Kozo Morishita, il Presidente dello studio di animazione.

Durante l'intervista, Morishita ha parlato dell'azienda, dichiarando quanto segue: "Toei Animation è uno studio nato nel 1948, subito dopo la sconfitta del Giappone nella seconda guerra mondiale. Masaoka e Yamamoto si ispirarono a Disney, fu il nostro modo per ridare speranza ai bambini".

Per quanto riguarda Saint Seiya invece, il Presidente ha detto: "Il nostro target è sempre stato molto giovane. […] Adoro la frase "Amicizia, impegno, vittoria", insegnare l'importanza di questi valori ai più giovani dovrebbe essere essenziale per gli anime. Sento di avere ancora un po' di COSMO dentro di me, è quello che mi spinge a continuare nonostante la mia età!".

Se siete fan di Saint Seiya inoltre, vi consigliamo di approfondire la vostra conoscenza sulla serie dando un'occhiata all'intervista ai produttore della serie e alla nostra recensione.