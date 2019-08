I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, Toei pubblica un crossover con gli X-men

Che la TOEI Animation ci abbia abituati a grandi citazioni non è una novità, eppure dopo la polemica su Andromeda donna il nuovo anime de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya non riesce ancora a far smettere di parlare di sé.

L'ultima trovata arriva direttamente dal profilo Twitter del colosso dell'industria dell'animazione, TOEI Animation, che per sponsorizzare l'ultima fatico dello studio del celebre franchise de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya ha postato uno screen dell'anime messo in correlazione a una delle scene più iconiche degli X-men, accompagnando il tutto con una descrizione che segue:

"Vecchi amici, stessa energia".

Un modo originale quello dell'azienda per riportare le luci dei riflettori sulla serie televisiva Netflix, seppur suscitando non poche critiche nei riguardi di una produzione che non ha soddisfatto la gola degli appassionati che dal colosso statunitense si aspettavano decisamente qualcosa di più. Il producer ha provato a rispondere ad alcune decisioni dello staff, soprattutto al fine di arginare la grande polemica sul personaggio di Andromeda, tentando anche di giustificare la scelta di una computer grafica non sempre arma vincente di un adattamento.

Vi ricordiamo, inoltre, che su Netflix è disponibile anche l'anime con il doppiaggio italiano, con il ritorno di Ivo de Palma e dei storici doppiatori. E voi, invece, cosa ne pensate dell'immagine crossover che la TOEI ha pubblicato? Fateci sapere le vostre impressioni con un commento a caldo qua sotto!