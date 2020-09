I Cavalieri dello Zodiaco: Seiya mostra la sua potenza in un'imponente statua da 700 euro

La leggenda dei Cavalieri dello Zodiaco è nata nel 1985, dal manga di Masami Kurumada, ed è riuscita a conquistare milioni di appassionati, e ancora oggi riesce ad affermarsi nel settore grazie a remake in CG, nuove serie e anche live action.

Tra i moltissimi personaggi presenti nell'opera, il più iconico è naturalmente il protagonista Seiya, prima Cavaliere di Bronzo della costellazione di Pegaso, e successivamente Cavaliere d'oro del Sagittario. Seiya è stato anche il leader dei Cavalieri di Bronzo al servizio della Dea Atena, gruppo formato da Sirio, Cristal, Andromeda, Phoenix.

Per ricordare la prima apparizione di Seiya con l'armatura di Pegaso, l'azienda TsumeArt ha realizzato una spettacolare statua da collezione che ritrae il protagonista nella sua posa classica. Come potete vedere nel video di presentazione riportato in calce alla notizia, la realizzazione è incredibilmente dettagliata, e chiunque acquisterà il prodotto riceverà, la splendida base con tanto di nome in greco del Cavaliere, il contenitore del Bronze Cloth, dei flussi di Cosmo da applicare sulle braccia e sulle gambe di Seiya, e naturalmente la figure.

La statua è alta circa 50 centimetri, e si tratta di un'edizione limitata, sono state prodotte unicamente 1800 copie, e ogni pezzo è contraddistinto sia dal certificato di autenticità contenuto nella confezione che dal numero presente sotto la base. Per chi fosse interessato la figure sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2021, ed è già possibile effettuare il pre ordine per 700 euro.

Ricordiamo che Seiya ha preso vita in un fantastico cosplay femminile, e vi lasciamo ad una simpatica pubblicità di preservativi targati Cavalieri dello Zodiaco.