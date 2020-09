I Cavalieri dello Zodiaco: la serie storica torna su Italia 2 ad ottobre, tutti i dettagli

Mediaset Italia 2 continua a portare in Italia i vecchi episodi di alcuni anime storici e dopo il recente ritorno di ONE PIECE, è finalmente giunto il momento di una serie che negli anni '80 e '90 emozionò il pubblico italiano: I Cavalieri dello Zodiaco. La premiere è fissata per il mese prossimo, e più precisamente per il 7 ottobre 2020.

Per non lasciare spazio ai dubbi precisiamo che stiamo parlando dell'anime del 1986, diretto da Kozo Morishita e trasmesso in prima tv italiana su Odeon TV e Italia 7. L'anime sarà ovviamente disponibile con il doppiaggio storico di Lylo Italy (ex Studio P.V.), curato da Enrico Carabelli e Stefano Cerioni.

Secondo quanto riportato dalla Guida Tv Mediaset consultabile in calce, il 7 ottobre alle 19:50 andrà in onda il primo episodio in assoluto, intitolato "Pegasus l'invincibile". La replica della premiere sarà disponibile alle 15:15 del giorno successivo, subito dopo la trasmissione del season finale di Dragon Ball Super. Dallo stesso giorno, ovvero l''8 ottobre 2020, saranno trasmessi due episodi de I Cavalieri dello Zodiaco alla volta, rispettivamente alle 19:25 e alle 19:50.

E voi cosa ne pensate? Approfitterete di quest'occasione per riscoprire la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione de I Cavalieri dello Zodiaco.