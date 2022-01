I Cavalieri dello Zodiaco: Shun di Andromeda in una magnifica statua da quasi 500 euro

La serie de I Cavalieri dello Zodiaco, nata dalla mente e dalla matita del maestro Masami Kurumada, è ricca di personaggi entrati letteralmente nell’Olimpo, diventati leggendari e conosciuti da molti appassionati del settore, tra cui ovviamente rientrato i cinque cavalieri di bronzo protagonisti del manga e della cosiddetta serie classica.

Destinati a grandi azioni Seiya e i suoi compagni hanno vissuto avventure e scontri memorabili, crescendo al fianco gli uni degli altri e imparando a confrontarsi con minacce ben più grandi e potenti di loro. Un cammino quello intrapreso dai cinque protagonisti, sostenitori di Atena, che porterà alla trasformazione delle loro armature di bronzo in divine, e che li designeranno a cavalieri leggendari ed eredi di cinque delle case dei dodici segni zodiacali principali per l’astrologia occidentale.

Tra di loro Shun di Andromeda ricopre sicuramente un ruolo singolare, sia per la sua evoluzione come successore di Shaka della Vergine, sia per il controverso e discusso cambiamento di sesso ricevuto nella serie reboot Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco di Netflix, risultato nel nuovo personaggio di Shaun. Prendendo come base il design della serie classica gli artisti di Fairyland Studio hanno deciso di omaggiare il personaggio realizzando la splendida statua da collezione che potete vedere nel post riportando in calce.

Alta 48 centimetri, in scala da 1:6, la statua si presenta in maniera piuttosto vistosa con un'attenzione particolare nella resa cromatica del profilo della Principessa Andromeda, costellazione da cui Shun prende il nome, che si estende al fianco del cavaliere, impegnato a scatenare la sua catena in una spirale che avvolge entrambe le figure. Prevista per l'ultimo trimestre del 2022, la statua può essere già pre ordinata ad un prezzo di 495 euro.