I Cavalieri dello Zodiaco: Soul of Gold arriva doppiato in italiano su ANiME Generation

Se il cosmo ha smesso di bruciare con il live-action de I Cavalieri dello Zodiaco, a riaccendere il settimo senso ci pensa Yamato Video, che porterà I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya: Soul of Gold su ANiME Generation di Prime Video. Scopriamo i dettagli di questa grandiosa novità.

In attesa della parte 2 di Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary, l'anime in CGI che proseguirà su Netflix nel 2024, il distributore italiano porta buone nuova per i fan dei Saint protettori della dea Atena.

Attraverso le proprie pagine social ufficiali, Yamato Video ha rivelato che I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya: Soul of Gold arriva in esclusiva su ANiME Generation, il canale tematico disponibile previo abbonamento sulla piattaforma streaming di Amazon. L'anime prodotto da TOEI Animation arriverà per la prima volta con doppiaggio italiano e verrà pubblicato a partire da mercoledì 6 dicembre con un episodio alla settimana.

Le puntate doppiate di Saint Seiya: Soul of Gold verranno rilasciate in doppia versione. Gli spettatori potranno scegliere la versione "I Cavalieri dello Zodiaco", che adotterà i nomi e la terminologia ispirata al doppiaggio storico italiano - ossia quello con Pegasus, Crystal, Andromeda, Sirio e Phoenix -, oppure la versione "Saint Seiya", fedele all'adattamento originale. La direzione del doppiaggio è affidata a Luca Ghignone e il cast di voci italiane include Gabriele Calindri o Ilaria Silvestri.