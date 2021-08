I Cavalieri dello Zodiaco, che fine ha fatto la stagione 2 su Netflix? Ci sarà?

Netflix si è presa un bel rischio quando qualche anno fa annunciò il reboot di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, un mostro sacro della cultura nipponica a cui sono legati milioni di fan da tutto il globo. Il lavoro del colosso americano non ha goduto però di certo di molta fortuna e questo sembra aver infierito sul futuro della serie.

Attualmente la serie Netflix dei Cavalieri dello Zodiaco conta una singola stagione suddivisa in due parti di pochi episodi, un numero troppo esiguo di puntate vista la grande mole di avvenimenti nel manga originale di Masami Kurumada. Ma ci sarà mai una seconda stagione che continui gli eventi del reboot?

La domanda non ha ancora una risposta certa, tuttavia dal 2020 Netflix non si è sbilanciata più a riguardo e questo è già un indizio circa il mancato successo della serie originale. I fan, nella quasi totalità della community, non hanno gradito gli sforzi del colosso americano di svecchiare un franchise che meritava forse più cura e attenzione. Non siamo sicuri di poter definire un "flop" l'anime in questione, tuttavia per tutti questi motivi riteniamo che difficilmente Netflix tenterà di risollevare le sorti del suo progetto con un eventuale seguito.

Secondo voi, invece, ci sarà prima o poi un stagione 2 dei Cavalieri dello Zodiaco? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto. Ma proposito, sapevate che alcuni fan della saga hanno realizzato un murales di 80 metri a tema Saint Seiya?