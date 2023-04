I Cavalieri dello Zodiaco: una statuetta di Kanon di Gemini con il suo splendore dorato

Ci sono molte serie scritte negli anni 80 e 90 che sono rimaste nel cuore di tanti appassionati, avendo contribuito a crescerli in particolare grazie agli anime. E non si può pensare agli shonen di combattimento epici senza pensare anche a I Cavalieri dello Zodiaco, uno dei manga e anime più noti di sempre e in grado di far emozionare ancora oggi.

Ora Saint Seiya è nella saga finale con Next Dimension, ma la parte che emoziona tutti è quella del primo anime, che ha lasciato dei ricordi indelebili. La saga iniziale che culminò nella lotta con Saga di Gemini, il malvagio cavaliere d'oro che decise di ribellarsi ad Atena a causa della sua personalità completamente malvagia, poi lasciò diversi strascichi. Uno di questi fu il possesso dell'armatura d'oro di Gemini, lasciata ovviamente senza padrone, questo però finché, durante una delle saghe successive, non avvenne la sconfitta di Poseidone e il ritorno tra i buoni di Kanon. Quest'ultimo è il fratello gemello di Saga e potente cavaliere, pertanto fu lui a diventare il cavaliere d'oro di Gemini.

Ora può sfoggiare la sua forza in una nuova creazione a tema Cavalieri dello Zodiaco, realizzata in due versioni da FOCStudio. Questa statuetta di Kanon di Gemini alta 40 centimetri sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2023 e vede il cavaliere d'oro in due versioni, una EX dal costo di 395€ e un altro versione regolare al costo di 345€. Con l'elmo disponibile e una parte modificabile, è pronto a scatenare il cosmo della sua costellazione zodiacale su chiunque osi affrontare la dea Atena.