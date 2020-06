I Cavalieri dello Zodiaco: svelata la splendida figure di Ikki della Fenice

Tra le tante opere che nel corso di questi lunghi anni sono riuscite a imporsi con grande forza sul mercato, figura anche l'indimenticabile epopea de I Cavalieri dello Zodiaco, brand che grazie al duro lavoro di Masami Kurumada ha saputo conquistare il pubblico con una produzione cartacea e successivamente con un adattamento anime.

Il franchise è sempre rimasto sulla cresta dell'onda e ciò si è tradotto in un susseguirsi senza fine di prodotti a tema, tra anime, spin-off, film, videogiochi e molto altro ancora, il tutto pensato per tenere impegnata una vastissima fanbase che non ha mai perso l'occasione d'elogiare la produzione con cosplay e fanart spesso realizzate con grande attenzione.

Visto il successo, tante compagnie hanno spesso tentato la fortuna con la realizzazione di gadget a tema che potessero catturare l'interesse dei fan più accaniti, società tra le quali figura anche Fairyland Studio, recentemente finita sotto i riflettori per aver stretto una partnership con TPA proprio per la realizzazione di una figure a tema I Cavalieri dello Zodiaco. L'attesa è stata piuttosto lunga, ma la compagnia ha finalmente svelato il suo prodotto - visionabile nelle immagini poste a fondo news -, una splendida statuetta alta ben 50cm e raffigurante Ikki della Fenice con la sua splendida armatura e circondato dalle fiamme di una bellissima fenice. Il prodotto si caratterizza per una gran quantità di dettagli ed è attualmente preordinabile per un costo pari a 306 euro - senza contare le spese di spedizione -, mentre l'uscita è attualmente fissata tra ottobre e dicembre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che già negli scorsi mesi era stata presentata un'incredibile statua a tema I Cavalieri dello Zodiaco e specificatamente dedicata a Virgo.