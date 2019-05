I cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas torna su Man-Ga per il 10° anniversario

Nella giornata di ieri, il distributore italiano di anime giapponesi Yamato Animation aveva diffuso sui propri canali un teaser circa un presunto 10° anniversario. Questa mattina è arrivata la notizia dell'annuncio, riportando nell'olimpo delle trasmissioni I cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas.

Già con l'immagine di ieri le speculazioni avevano traghettato le aspettative degli appassionati sul progetto animato adattamento del manga di Shiori Teshirogi, diretto prequel delle avventure originali de I Cavalieri dello Zodiaco. La notizia, in particolare, conferma il ritorno della serie televisiva su Mang-Ga, il canale 133 di Sky, che debutterà il 28 maggio con una programmazione dal lunedì al venerdì alle 20:55.

La storia si colloca nel XVIII secolo, 243 anni prima la serie originale, e narra dei destini di Tenma, Alone e Sasha, alle prese un fato incrociato tra la dea Athena e Hades, mettendo a repentaglio l'amicizia di una vita. Potete ripassare la storia approfondendo I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas con la nostra recensione, per recuperare al meglio la replica in arrivo.

Vi ricordiamo, inoltre, che nell'estate 2019 debutterà su Netflix la nuova serie reboot del franchise, che riproporrà la storia proponendo, tuttavia, alcune criticità che ci siamo permessi di analizzare approfonditamente e a cui vi rimandiamo. E voi, cosa ne pensate dell'annuncio di Yamato Aninmation? Ne approfitterete per recuperare il titolo prequel dello storico progetto animato?