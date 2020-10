I Cavalieri dello Zodiaco: tornano disponibili i primi dieci volumi della Perfect Edition

Sul proprio profilo Facebook, Edizioni Star Comics ha annunciato che i primi dieci volumi di I Cavalieri dello Zodiaco - Perfect Edition sono nuovamente disponibili all'acquisto. Il ritorno di un grande classico che ha segnato intere generazioni.

La Perfect Edition di I Cavalieri dello Zodiaco è stata inaugurata nell'ormai lontano 2008 e ha visto la sua conclusione l'anno seguente. Dopo oltre dieci anni, questa particolare versione dello shonen creato da Masami Kurumada torna disponibile all'acquisto. La notizia è stata diffusa ufficialmente sui canali social di Edizioni Star Comcis, che ha annunciato la disponibilità dei primi dieci volumi.



"I Cavalieri sono finalmente tornati! Dopo questo periodo di attesa potremo finalmente riscoprire le avvincenti e mitiche avventure di Seiya e di tutti gli altri combattenti dello Zodiaco! Per chi li conosce già e per chi deve ancora scoprirli, annunciamo che oggi sono nuovamente disponibili i primi 10 volumi dei I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya Perfect Edition".



Questa riedizione torna in una veste completamente rinnovata, impreziosita da una bellissima carta usomano bianca che rende ancora più elegante il racconti di questa storia leggendaria. L'appuntamento con Pegasus e i cavalieri d'oro è arricchito dalle tavole a colori originali, da vignette e dialoghi aggiornati e da copertine inedite. Ogni singolo volume, che vanterà oltre duecento pagine, avrà un prezzo di 8€. A ottobre, I Cavalieri dello Zodiaco sono tornati su Italia 2. L'allenamento di Sirio il Dragone è stato messo in scena in un cosplay mozzaffiato de I Cavalieri dello Zodiaco.