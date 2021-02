I Cavalieri dello Zodiaco: tornano disponibili gli ultimi volumi della Perfect Edition

"I Cavalieri dello Zodiaco tornano in una nuova ediizone completamente rimasterizzata e arrichita dalle tavole a colori originali. Finalmente l'edizione Perfect arriva anche in Italia: l'unica, vera, originale versione di Saint Seiya così come è stata concepita all'origine. Tutte le tavole a colori (originariamente apparse solo su rivista), vignette e dialoghi aggiornati, nuovissime copertine inedite, nuovo adattamento, volumi enormi che vanno da 230 a 250 pagine circa. Un grande formato imperdibile per tutti i giovani ettori che non hanno mai letto uno dei manga più celebri e avvincenti". Se preferite la serie animata, da poco I Cavalieri dello Zodiaco sono tornati su Italia 2