I Cavalieri dello Zodiaco nella vita vera, ecco come sarebbero in queste fan art

Pegasus, Sirio, Andromeda, Crystal e Phoenix sono personaggi de I Cavalieri dello Zodiaco, alias Saint Seiya in patria, che hanno sempre vissuto su carta e al massimo in TV con adattamenti anime. In pratica, non abbiamo mai visto come sarebbero nella vita reale, dato lo stile di disegno di Masami Kurumada. E se invece venissero mostrati?

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di diversi software online e offline, si sono moltiplicate le proposte dei fan che tentano di riprodurre i propri personaggi preferiti di anime e manga nella vita vera. In questo corre in aiuto Artbreeder, usato per esempio per realizzare dei veri Mugiwara di ONE PIECE e tanti altri. Ora però è il turno de I Cavalieri dello Zodiaco, come mostra il video del canale Passion Dimension.

In questi pochi minuti, il canale ha proposto la versione realistica di Lady Isabel, la dea Atena, mentre dopo è il turno dei famosi cavalieri di bronzo protagonisti della storia. Si parte con Sirio il Dragone, e così via tutti gli altri fino ad arrivare al protagonista Seiya di Pegasus. Ognuno ha i propri tratti caratteristici, come quelli asiatici di Sirio, quelli nordici di Crystal e androgini di Andromeda. I cinque vengono poi proposti anche con l'armatura dorata, che però non cambia il loro volto.

Pensate che I Cavalieri dello Zodiaco sarebbero così nella vita reale? Intanto si possono rivedere in azione con le repliche di Hades su Italia 2.