CD Projekt Red e Dark Horse presentano The Witcher: Fading Memories, il ritorno di Geralt

Dark Horse Comics ha recentemente presentato The Witcher: Fading Memories, una nuova miniserie composta da quattro numeri ed incentrata sul ritorno di Geralt di Rivia. L'opera, nata dalla stretta collaborazione con la software house polacca CD Projekt RED, sarà ambientata nell'universo narrativo della serie videoludica.

La storia è stata scritta dall'autore e sceneggiatore cinematografico Bartosz Sztybor, mentre le illustrazioni sono state realizzate dal fumettista Amad Mir (Zarathustra). In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla Cover del primo numero, realizzata da Evan Cagle.

La sinossi dell'opera recita quanto segue: "La minaccia dei mostri sta pian piano scomparendo e Geralt di Rivia ha sempre meno oro nelle tasche. La vita da Witcher è sempre stata dura, ma vista la mancanza di taglie la situazione non ha fatto che peggiorare. Dopo aver iniziato a cercare dei nuovi modi per procurarsi da vivere, Geralt riceve una richiesta di aiuto dal Sindaco di Towitz, una piccola città dove i bambini continuano ad essere rapiti da dei Foglets. Per il Witcher però, qualcosa sembra non quadrare..".

Comicbook non ha ancora chiarito la collocazione temporale della storia; è impossibile dunque sapere se gli eventi raccontati saranno successivi alla conclusione di Blood & Wine o precedenti a quelli di Wild Hunt. Il primo numero di The Witcher: Fading Memories sarà disponibile dal 17 giugno 2020.

Nel caso in cui ve le foste perse invece, vi rimandiamo all'intervista di Beau DeMayo e al nostro approfondimento di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il nuovo lungometraggio animato di Netflix.