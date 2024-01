Il celebre animatore Vincent Chansard non vuole più lavorare per MAPPA

Dopo la discussa petizione con cui si chiedeva a MAPPA di rinviare Jujutsu Kaisen 2, sembra che le polemiche sul noto studio d'animazione non siano destinate a cessare nel breve tempo. Proprio negli ultimi giorni a sollevare un ulteriore polverone mediatico ci ha pensato l'animatore Vincent Chansard, le cui dichiarazioni hanno destato scalpore.

Il noto key-animator francese, intervenuto ieri insieme al collega Dorian Coulon in una live sul canale twitch KonohaTV, ha dichiarato che in futuro non lavorerà più sotto le dipendenze di MAPPA, non essendo più disposto ad offrire le proprie prestazioni artistiche ad uno studio che – a suo dire – non presterebbe attenzione alla salute psicofisica degli animatori. Le dichiarazioni, come logico che fosse, hanno generato un pandemonio mediatico tra le comunità online degli appassionati di sakuga e degli anime nipponici, sia per il contenuto espresso, sia per il tono di fondo adottato dal talentuoso animatore. Al punto che Chansard, nel pieno del dibattito, è arrivato ad affermare testualmente di non voler “supportare una compagnia che dal punto di vista ideologico non si cura delle condizioni lavorative degli animatori”.

Ma le dichiarazioni non si fermano qui. Incalzato dagli utenti, l'artista francese, divenuto famoso prima per i suoi lavori da key-animator e da animation director in Boruto e poi per le espressioni iperboliche di cui ha dato mostra in One Piece e Jujutsu Kaisen, ha proseguito nelle sue invettive al veleno, arrivando a dichiarare nel corso della live che anche il suo noto collega Go Hakuyu “non vuole più lavorare sotto le dipendenze di MAPPA”.

Le parole di Vincent Chansard appaiono a tutti gli effetti come una sentenza, ma quello che stupisce delle sue dichiarazioni è il grado di fermezza e rigore che stanno alla base del (duro) pensiero che esprimono. Sappiamo infatti quanto le leggi giapponesi sulla diffamazione siano ferree, per come tutelano (in piena ottica liberal-democratica) l'azienda piuttosto che il singolo dipendente, per cui non si è soliti sentire invettive così esplicitamente dirette ad uno studio d'animazione da parte di un animatore.

Ma Vincent Chansard non solo appartiene ad una nuova generazione di artisti sakuga che tende a sollevare polemicamente la propria voce davanti a tutto quel che viene percepito come una deliberata ingiustizia, ma è nato e si è formato in un paese completamente diverso dal Giappone. In quanto animatore francese, seppur abbia perlopiù operato in forza all'industria degli anime, ha come riferimento ideale un settore sì competitivo come quello dell'animazione transalpina, ma contraddistinto da un notevole senso di collaborazionismo e fiducia reciproca tra chi l'animazione la realizza, e chi è deputato ad amministrare/supervisionare l'andamento produttivo di un'opera.

Eppure le dichiarazioni di Chansard non possono essere intese come un unicum derivato dalla specificità culturale dell'artista in questione, anche perché non è la prima volta che un animatore si scaglia pubblicamente contro MAPPA. Lo stesso Sunghoo Park, regista della stagione iniziale di Jujutsu Kaisen e del film prequel Jujutsu Kaisen 0, si è lamentato in passato delle pressioni eccessive a cui è stato sottoposto – a suo dire – da alcuni produttori dello studio, tanto che per non dover più sottostare alle dipendenze delle varie compagnie animate, il talentuoso director di origine coreana ha fondato il proprio studio, ExH Production, dove realizzerà la versione anime di Monster di Oda. E chi sa se questa sequela di illazioni porterà nel breve futuro ad una rivoluzione delle dinamiche interne all'industria degli anime.