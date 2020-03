Il celebre autore Junji Ito ha dedicato un messaggio di incoraggiamento agli italiani

Nonostante il Coronavirus stia mettendo in ginocchio le nazioni del mondo, le persone non hanno mancato di mostrare il proprio supporto con importanti iniziative. Tra chi ha messo a disposizione codici per scaricare giochi gratis e chi ha investito in manifestazioni di beneficenza, anche dal Giappone sono arrivati forti messaggi di solidarietà.

Tra i molteplici servizi gratuiti, di stesso valore sono i bellissimi messaggi condivisi da tutto il mondo, tra cui spiccano persino autori di manga famosi. Uno di essi, Junji Ito, icona nel campo fumettistico horror, ha speso qualche parola per l'Italia e per gli italiani che stanno fronteggiando con rinnovato vigore la minaccia del Covid-19.

"Cari lettori italiani, sono profondamente addolorato per la situazione attuale del vostro Paese. Anche il Giappone sta attraversando momenti difficili, ma terremo duro insieme finché il Coronavirus si estinguerà! Spero di rivedervi presto."

Il messaggio è arrivato tramite il profilo di Edizioni Star Comics, licensor di alcune delle opere principali del sensei, tra cui Uzumaki, Black Paradox e tante altre. Anche la doppiatrice di Shinji, Megumi Ogata, ha speso alcune parole per sensibilizzare i fan in merito al Coronavirus e alla qualità delle animazioni che hanno subito un brusco calo a causa dei rapporti tra il Giappone e la Cina.

E voi, invece, cosa ne pensate del messaggio di solidarietà condiviso per noi italiani da Junji Ito? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.