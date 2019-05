Celebriamo i 30 anni di Dragon Ball Z con... formine per il ghiaccio!

Di recente la serie animata di Dragon Ball Z ha compiuto trent'anni e abbiamo visto Toonami e Toei Animation insieme per un giveaway a tema. Se per caso anche tu hai intenzione di organizzare una festa a tema Dragon Ball, queste formine per il ghiaccio potrebbero fare al caso tuo!

Nell'immagine che trovate in calce alla notizia, è possibile ammirare le nuove fantastiche formine per il ghiacco, utilizzabili anche per la cottura in forno, con rappresenti alcuni dei personaggi principali della serie. In particolare troviamo i set Goku e di Freezer, dal design più classico e quelli, dalla forma decisamente più interessante, di Majin Bu.

Tutti e tre i set di formine di Dragon Ball Z sono disponibili per il preordine su questo sito, che si occupa di merchadise legato ai più importanti franchise in ambito "nerd", al prezzo di 18,99 €, per quelli di Goku e Freezer e 20,99 € per quello di Majin Bu. Tutti e tre i contenitori sono realizzati in silicone.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla meravigliosa illustrazione di Yamcha realizzata dall'artista Dragon Garow Lee, autore del recente volume i, disponibile, in Italia dal 10 aprile.