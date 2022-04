E se Cell tornasse in Dragon Ball Super: Super Hero? Il suo design secondo un fan

Dopo Broly, la versione animata di Dragon Ball Super riceverà un nuovo film. Gli eventi saranno paralleli a quelli narrati nel manga da Toyotaro, ma sarà comunque canonico. I primi trailer di Dragon Ball Super: Super Hero hanno già messo in risalto Gohan e Piccolo, oltre ai nuovi nemici Gamma 1 e Gamma 2.

Non saranno soltanto questi ultimi due a coprire il ruolo di antagonisti. Il dottor Hedo di Dragon Ball Super: Super Hero è uno scienziato geniale nonostante le apparenze e per questo potrebbe aver creato qualcosa di diverso, riportando in vita uno degli antagonisti più amati di Dragon Ball Z. Si parla da tempo infatti di un misterioso nemico che verrà rivelato soltanto nelle fasi finali del film, e molti puntano il dito verso Cell.

L'androide dopotutto è l'avversario che ha reso Gohan immortale e per questo farlo tornare in una storia dove il figlio di Goku ha un grande ruolo potrebbe essere l'ideale. Ma come tornerà? Il fan Salvamakoto ha immaginato il character design di Cell in Dragon Ball Super: Super Hero che potrebbe risultare completamente modificato rispetto alla versione storica.

Nell'illustrazione di Salvamakoto, Cell si evolve e assume un colorito dorato, un po' come se fosse entrato in una trasformazione Gold come successo a Freezer. Rimangono comunque le ali e, in generale, la morfologia generale. Vi piacerebbe un Cell del genere in Dragon Ball Super: Super Hero? Ecco cinque segreti che potreste non conoscere sull'androide di Dragon Ball Z.